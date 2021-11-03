Ислам Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легком весе
10:31
Российский боец Ислам Махачев поднялся на четвертое место в рейтинге UFC в легком весе, сообщает пресс-служба организации.
На турнире UFC 267 30-летний россиянин победил новозеландца Дэна Хукера болевым приемом в первом раунде. В обновленном рейтинге Махачев опередил американца Майкла Чендлера.
На счету Махачева 21 победа и 1 поражение в ММА, боец выиграл 9 поединков подряд в UFC.
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