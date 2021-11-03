Боец ММА избил девушку и сломал ей руку. Приехавшие на вызов сотрудники полиции фотографировались с обвиняемым
Боец ММА, участник боев Hardcore Артур Кулинский по прозвищу Акаб избил свою девушку и сломал ей руку. Об этом на своей странице в Instagram написала юрист Екатерина Гордон.
Адвокат отметила, что она намерена представлять интересы девушки в суде.
Гордон пояснила, что Акаб набросился на девушку после того, как она ушла от него. Теперь у нее не сгибается рука, экс-возлюбленной бойца установили штифт.
«Вчера написали заявление в полицию, а еще приехали в магазин, в котором она, забежав, просила помощи, хваталась за прилавок, а продавщицы били ее по рукам... Полицейские, приехав, с «бойцом» с удовольствием... сфотографировались. Обычная история, обычный день, обычные люди», — заключила Гордон.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/898910-boets-mma-izbil-devushku-i-slomal-ei-ruku
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