Сегодня, 30 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) на «Бойцовском острове» россиянин Ислам Махачев проведет бой в категории легкого веса против новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC 267.

В активе 29-летнего Махачева в ММА 20 побед и одно поражение. У 31-летнего Хукера 21 победа и десять поражений в ММА.

Прямая видеотрансляция боя Махачев — Хукер будет доступна на сервисе UFC Fight Pass, в онлайн-кинотеатре Wink и на платформе MoreTV.

Список предварительного и основного карда UFC 267 можно посмотреть здесь.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию турнира UFC 267.

Подробную информацию о турнире UFC 267 и предстоящем бое Ислама Махачева читайте здесь.