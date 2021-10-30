Известный ММА-журналист Ариэль Хельвани с осуждением высказался в адрес интернет-героя Хасбуллы. Тот во время совместного видео в шутку ударил локтем Антонио Ногейру по лицу.

«Мне не хочется этого говорить, но, думаю, Хасбулла ведет себя немного грязно», — написал журналист в Twitter.

Guys I hate to say it but I think Hasbullah plays a little dirty pic.twitter.com/0Y1GLtk0dk — Ariel Helwani (@arielhelwani) October 30, 2021

Хасбулла присутствует на турнире UFC 267 в Абу-Даби.