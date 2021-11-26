Фернанд Лопес: «Нганну захочет перевести Гана в партер вопреки всем ожиданиям публики»

Фернанд Лопес, тренер Сирила Гана и бывший тренер Франсиса Нганну, в интервью «СЭ» предположил, что камерунский боец планирует переводить Гана в партер в их предстоящем поединке на UFC 270.

— Насрудин Имавов — идеальный партнер для Сирила Гана в этом лагере, потому что очень многое упирается в скорость. Есть два типа контакта в спарринге. Если вы нарабатываете борьбу, вам нужен кто-то мощный и сильный, но не слишком техничный. Вот как Франсис. Я уверяю вас, что Франсис против нас захочет перевести бой в партер. Вопреки всем ожиданиям публики. Мне нужен человек, кто сможет быстро пройти в ноги Сирилу, но когда он откинет ноги назад, партнер должен накрыть его оверхэндом. Вот здесь мне нужна от спарринг-партнера именно скорость. А в самом партере и грэпплинге партнер должен быть уже тяжелым и сильным. То есть два типа контакта для подготовки к такому сопернику, как Франсис. Скорость — чтобы реагировать на угрозу борьбы и сила — на саму борьбу.

— Может ли Франсис финишировать Сирила кимурой, как он это сделал с Энтони Хэмилтоном?

— Может, да. Все зависит от конкретной биомеханики. Мы видели в UFС, как Фрэнк Мир финишировал Антонио Ногейру кимурой. Когда ты попадаешь в определенную ситуацию, какой бы ты черный пояс ни был, вся биомеханика работает против тебя. Если Сирил Ган попадет в чистый захват на кимуру с таким мощным и физически сильным бойцом, как Франсис, то нам крышка. Это будет конец.

— Кимура — коронный прием Франсиса, учитывая его физическую силу?

— Нет. Если называть какую-то технику коронной — это значит, что вы постоянно должны ее оттачивать. Это не случай Франсиса. Но если он замкнет кимуру, будет крайне тяжело выбраться. Я не утверждаю, что он знает, как выходить на кимуру из любой позиции. Вот как, например, Ронда Раузи, которая могла выйти на армбар из любого положения. Это называется владение приемом, специальное мастерство. В случае с Франсисом нельзя сказать, что он мастер кимуры.

Поединок Нганну и Гана пройдет 22 января на UFC 270 в Анахайме.