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Сегодня, 01:53

Иргит Овээнчи завоевал пояс чемпиона Eagle FC в наилегчайшем весе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Иргит Овээнчи победил соотечественника Магомедрасула Гаджиева в со-главном бою турнира Eagle FC 49. Мероприятие проходило в Бишкеке (Кыргызстан).

Благодаря победе 32-летний Иргит завоевал пояс организации в наилегчайшем весе.

Таким образом, теперь на счету Иргита 3 победы в 3 боях. Магомедов потерпел 2 поражение в 8 поединках.

В главном бою Eagle FC 49 Расул Магомедов единогласным решение судей одержал победу над Бусурманкулом Абдибаитом.

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