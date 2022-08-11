Иргит Овээнчи завоевал пояс чемпиона Eagle FC в наилегчайшем весе

Российский боец Иргит Овээнчи победил соотечественника Магомедрасула Гаджиева в со-главном бою турнира Eagle FC 49. Мероприятие проходило в Бишкеке (Кыргызстан).

Благодаря победе 32-летний Иргит завоевал пояс организации в наилегчайшем весе.

Таким образом, теперь на счету Иргита 3 победы в 3 боях. Магомедов потерпел 2 поражение в 8 поединках.

В главном бою Eagle FC 49 Расул Магомедов единогласным решение судей одержал победу над Бусурманкулом Абдибаитом.