Умар Нурмагомедов проведет бой 5 ноября

Российский боец Умар Нурмагомедов проведет бой на турнире UFC, который состоится 5 ноября. Об этом сообщил Хабиб Нурмагомедов.

«У нас впереди очень тяжелые октябрь и ноябрь. Абубакар [Нурмагомедов], Зуба [Тухугов] и Ислам [Махачев] подерутся 22 октября. 5 ноября, скорее всего, Умар [Нурмагомедов] и Тагир [Уланбеков] подерутся. И 18 ноября, скорее всего, Усман [Нурмагомедов] будет драться за пояс [Bellator]. Как это может не волновать меня, не тревожить? Когда твои ребята в течение месяца подерутся за пояс UFC и Bellator. Такого никогда не было ни в одной команде мира за всю историю. Мы первые в этом плане. Думаю, будут очень волнительные октябрь и ноябрь», — сказал Хабиб журналистам после турнира EFC 49.

На счету Умара Нурмагомедова 15 побед и 0 поражений. В настоящее время Умар идет на серии из трех побед в лиге UFC.