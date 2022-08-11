Анкалаев обратился к Прохазке: «Ты — фальшивый ниндзя»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Иржи Прохазка (29-3) заявил, что для него в приоритете реванш с Гловером Тейшейрой (33-8), а не бой с Яном Блаховичем (29-9).

«Я никогда не обещал тебе бой, Ян Блахович. Я просто сказал, что ты вызов для меня, который я хочу убрать, — написал чешский боец в Twitter. — Во-вторых, я все еще жду ответа от Гловера Тейшейры. Если ты не заинтересован [в реванше], дай знать. Я хочу подраться до конца года. Независимо от того, кто будет моим оппонентом».

«Фальшивый ниндзя, ты забыл упомянуть мое имя, — ответил Анкалаев. — Может быть, ты не знаешь, как оно произносится. Я знаю, что это не просто как физически, так и морально».

Тейшейра ответил на вызов Прохазки в Twitter, применив фразу Хабиба Нурмагомедова (29-0): «Пришли мне локацию». «10 ноября на UFC 282 в Лас-Вегасе», — ответил Прохазка.

Прохазка в прошлом бою победил Тейшейру удушающим приемом за 28 секунд до окончания поединка, тем самым нанеся бразильцу первое поражение сабмишном в карьере. Бой состоялся 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

Анкалаев победил Энтони Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США. Таким образом, россиянин вышел на второе место в истории полутяжелого веса UFC по победам подряд.