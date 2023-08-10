Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА
UFC

Сегодня, 09:43

Дана Уайт провел переговоры с министром культуры Италии о проведении боя Маска и Цукерберга в Колизее

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что надеется организовать бой Илона Маска и Марка Цукерберга в знаменитом Колизее в Риме.

«Это правда, они [Маск и Цукерберг] хотят драться, — сказал Уайт в подкасте Hotboxin. — И у меня действительно была встреча с представителями министра культуры Италии по поводу того, чтобы провести этот бой в Колизее. Если бы мы организовали этот бой, я бы подготовил мощнейший андеркард с массой отличных боев.

Подумайте о том, насколько грандиозен этот бой. Два самых серьезных, самых могущественных парня в мире будут драться на самой грандиозной сцене. Все заплатят за этот бой. Кто не хочет увидеть этот бой? Все будут его смотреть. Такой бой будет смотреть даже твоя бабушка. Чтобы переплюнуть этот бой по масштабу, Трампу придется подраться с Путиным".

Ранее Цукерберг и Маск заявили, что готовы подраться друг с другом в октагоне.

Дана Уайт
Илон Маск
UFC
1
Читайте также
9 августа исполняется 59 лет олимпийскому чемпиону Юрию Хмылеву
Биография Софьи Самоделкиной: юная фигуристка, которая может уйти из России в Казахстан
Скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде
Президент провел рабочую встречу с губернатором Тверской области
Суд арестовал подозреваемую в убийстве сына жительницу Волгограда
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деррик Льюис подписал новый контракт с UFC на 8 боев

Гарри подерется с Магни на UFC 292
Новости
RSS RSS
Все новости