Рой Джонс предложил Федору Емельяненко провести бой по правилам бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс предложил российскому бойцу ММА Федору Емельяненко провести поединок по правилам бокса. По словам 54-летнего боксера, такой бой станет невероятно большим событием.

«Федору не нужно боксировать против Майка Тайсона, — приводит ТАСС слова Джонса. — Нужно наконец-то провести поединок со мной. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно».

Ранее 36-летний Емельяненко (40-7-1) в интервью порталу The MMA Hour заявил, что хотел бы провести боксерский поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.