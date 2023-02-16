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Сегодня, 14:03

Хусейн Асхабов объяснил, почему будет выступать в UFC под флагом ОАЭ

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Хусейн Асхабов рассказал, почему будет выступать за Объединенные Арабские Эмираты.

— В боевом самбо вы выступали за сборную Франции, в российском промоушене WFCA — под российским. Какую страну будете представлять в UFC?

— За Дубай буду драться, за Эмираты, — сказал Асхабов «СЭ». — Просто я там живу [на постоянной основе].

В ночь на 19 февраля Асхабов проведет бой на UFC Fight Night против Джамала Эммерса. Рекорд Хусейна в ММА — 23-0.

UFC
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