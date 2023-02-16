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Сегодня, 14:01

Хусейн Асхабов: «Думаю, после моего боя в UFC сразу подпишут брата»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Боец UFC Хусейн Асхабов рассказал, что собирается добиться подписания в промоушен брата-близнеца Хасана.

— Брата после этого боя хочу подписать, — сказал Асхабов «СЭ». —  Потому что раньше не было, чтобы два брата-близнеца выступали в UFC (Хусейн забыл о братьях Ногейра — прим. «СЭ»). После моего боя, я думаю, сразу его подпишут.

— Хасан в Bellator уже не будет выступать?

— Нет, он ушел из Bellator.

В Bellator у Хасана Асхабова сорвалось два поединка. Сначала боец снялся из-за проблем с получением визы, а затем не смог выступить, так как не согнал вес.

Bellator (Беллатор)
UFC
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