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Сегодня, 14:05

Чендлер: «Дана Уайт говорит, что мой бой с Макгрегором будет в легком весе, но сейчас я даже не близок к легковесу»

Давид Хачатрян
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Легковес UFC Майкл Чендлер (23-8) заявил, что ему было бы комфортнее драться с бывшим двойным чемпионом в полулегком и легком весе Конором Макгрегором (22-6) в рамках полусреднего веса.

«Я читал, что Дана говорил, что наш бой пройдет в легком весе. Но я сейчас даже не близок к легкому. Я не люблю говорить о том, сколько веса я сбрасываю, готовясь к поединкам, — сказал Чендлер в соцсетях. — Я бы с удовольствием подрался в полусреднем, и я думаю, что Конор тоже хочет драться в полусреднем. Так что, полусредний дивизион — это то, что нужно. Но, опять же, не я решаю, в какой весовой пройдет бой. Конечно, у меня есть свои пожелания и предпочтения, но посмотрим, как все сложится».

Чендлер и Макгрегор станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.

Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
UFC
ММА
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