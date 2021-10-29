Хукер: «Абдурозик сказал мне: Размажь Ислама»
19:56
Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер в интервью «СЭ» заявил, что известный таджикский певец и блогер Абдурозик пожелал ему удачи в преддверии боя с россиянином Исламом Махачевым.
— Вы сказали, что Абдурозик в вашей команде. После таких комментариев он попытался выйти на вас?
— Да. Он отправил мне видео, на котором он поддерживает меня.
— А что он сказал?
— Он сказал: «Размажь Ислама».
Хукер и Махачев сразятся в главном карде турнира UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира. Начало — в 22:00 мск.
На счету Хукера 21 победа и 10 поражений. У Махачева — 20 побед и 1 поражение.
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