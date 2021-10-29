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Адам Яндиев: «Уверен в победе Махачева, он наголову сильнее Хукера»

18:30
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Российский боец ММА Адам Яндиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя соотечественника Ислама Махачева против Дэна Хукера на турнире UFC 267.

«Завтра будет уверенная победа Ислама. Я даже больше уверен в его победе, чем в победе Петра Яна завтра. Наши парни идеально готовы к бою, они наголову сильнее соперников. Я знаю, на сколько серьезную вел подготовку Махачев к этому бою. Он выйдет заряженным на все сто процентов и одержит победу над Дэном», — сказал Яндиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Бой Махачева против Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.

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