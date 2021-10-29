Махачев перед боем с Хукером: «Хабиб будет моим угловым, а Хасбик будет где-то рядом сидеть»

Топовый легковес UFC россиянин Ислам Махачев рассказал, кто будет в его углу в поединке с Дэном Хукером на UFC 267.

«Где Хабиб и Хасбик? Они пока отдыхают, — сказал Махачев в интервью «СЭ» после церемонии взвешивания перед турниром UFC 267. — Я думаю, что они будут уже на турнире. Конечно же, они придут на турнир. Хабиб будет у меня в углу, и Хасбик тоже будет где-то рядом сидеть».

«Какие планы у Даны Уайта на Хасбика? Честно сказать я не знаю», — добавил Махачев.

Махачев и Хукер встретятся на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. На этой неделе ожидается деловая встреча президента UFC Даны Уайта и популярного блогера из Дагестана Хасбуллы Магомедова.

На счету Махачева 20 побед и 1 поражение. У Хукера — 21 победа и 10 поражений.

Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22:00 мск.