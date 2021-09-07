Хрюнов считает, что бой между братьями Емельяненко невозможен

Промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» оценил шансы на проведение боя между братьями Емельяненко.

«Не думаю, что такой бой вообще возможен. Такое впечатление, что Александр Емельяненко это не сам говорит, а кто-то пишет это от его имени, что он говорит. Думаю, что это нужно оставить между братьями. У них, наверняка, есть номера телефонов друг друга. Но я эту идею не приветствую. Почему? Потому что репутационно это два абсолютно разных человека, и это никому на пользу не пойдет, неинтересно совершенно», — сказал Хрюнов «СЭ».

Ранее российский боец MMA Александр Емельяненко в подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести бой с родным братом — экс-чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе Федером Емельяненко.