Александр Емельяненко: «Федор не хотел лезть в UFC из-за серьезных соперников. Это страх»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил на подкасте Hustle MMA, что его брат Федор Емельяненко, бывший чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе, в свое время мог провести бой против Брока Леснара.

— Недавно пересматривал интервью Даны Уайта, когда тот хотел сделать Федору бой с Леснаром...

— Хотел в UFC его [Федора] затянуть, чтобы его там побили.

— Он рассказал, как они приехали на разговор заключать контракт. И там был чувак — какого-то губернатора сын. Говорит, что сделал предложение, а этот сын стал над ним смеяться. Уайт сказал в интервью: «Я уверен, что Федор будет всю жизнь жалеть, что не подписал тот контракт». Скорее всего, тогда у Федора были какие-то обязательства.

— Никаких обязательств не было. Просто он не хотел лезть в UFC, так как были очень серьезные соперники. У него была 100-процентная возможность проиграть там. Как это случилось в бою с Вердумом. Вышел такой самоуверенный — и попался на треугольник, постучал.

— Не хотел запятнать?

— Просто не хотел в UFC. Там ему деньги хорошие предлагали, деньгами убивали его. Не знаю, почему он отказался. Просто, не знаю... Страх.

— Может, по политическим моментам не получилось?

— Нет. Просто из-за боязни проиграть. Тогда он шел без поражений.