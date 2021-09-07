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Вадим Немков высказался о возможном поединке братьев Емельяненко

16:55
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Российский боец Вадим Немков в разговоре с «СЭ» оценил шансы на проведение боя между братьями Емельяненко.

«Я даже не слышал об этом... Верю ли я, что поединок состоится? Нет, в такое я не верю», — сказал Немков «СЭ».

Ранее российский боец MMA Александр Емельяненко в подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести бой с родным братом — экс-чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе Федером Емельяненко.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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