Вадим Немков высказался о возможном поединке братьев Емельяненко
16:55
Российский боец Вадим Немков в разговоре с «СЭ» оценил шансы на проведение боя между братьями Емельяненко.
«Я даже не слышал об этом... Верю ли я, что поединок состоится? Нет, в такое я не верю», — сказал Немков «СЭ».
Ранее российский боец MMA Александр Емельяненко в подкасте Hustle MMA заявил, что готов провести бой с родным братом — экс-чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе Федером Емельяненко.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю