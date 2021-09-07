Александр Емельяненко готов провести бой с братом Федором: «Побил бы его»

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил на подкасте Hustle MMA, что готов провести бой с родным братом — бывшим чемпионом Pride и Rings в тяжелом весе Федором Емельяненко.

— Извини, пожалуйста, за этот вопрос. Не знаю, насколько он правильный. Ты бы подрался с Федором, если была бы возможность?

— Подрался бы. И побил бы его. Мы же здесь не на дуэль выходим стрелять друг в друга или резать ножами. Мы пропагандируем спорт. Показываем мастерство, показываем технику. На тренировках, когда мы [с Федором] работали — когда я готовил его, когда в Осколе жил, когда приезжал на сборы, мы работали в полную силу, не жалея друг друга. Это тот же самый тренировочный процесс, только на ринге.

— Ты вкладываешь в это спортивный смысл. Мне кажется, сейчас настолько злое ММА-сообщество, журналисты, и они бы это так все испошлили, перевернули бы, что это война между братьями.

— Ну, это для красного словца, чтобы придать больше красок. Обзывали бы свои статьи ужасными словами. А так я в этом ничего такого не вижу. Мы пропагандируем спорт. Мы бы вышли, пожали друг другу руки перед боем, пожали друг другу руки после боя, а потом разошлись.

— Чисто спортивный интерес?

— Да.

— Я бы не хотел увидеть этот бой — как зритель.

— Но я посмотрел бы.

— При этом это был бы топовый бой по продажам.

— Он отказывается, он не будет со мной драться, он понимает, что не выиграет.