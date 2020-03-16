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Хрюнов предложил провести бой Хабиба и Фергюсона в России

15:28
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Промоутер Владимир Хрюнов предложил президенту UFC Дане Уайту провести поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в России.

— Бой нужно проводить в России, — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова. — Я сегодня сообщил уже Дане Уайту, написал ему сообщение, что я предлагаю этот бой провести в России. Хватит уже мучать Хабиба. Дайте ему набить морду этому Фергюсону. Четыре раза уже переносили. Единственная федерация, которая в состоянии провести — это Федерация бокса в России. Екатеринбург, Москва, Казань готовы принять этот бой. И туда полетят и помчатся фанаты, которые есть здесь. Здесь фанатов больше, чем в Америке.

Ранее атлетическая комиссия штата Невада приостановила все спортивные мероприятия на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Турнир UFC 249, главным поединком которого должен стать бой Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, должен был пройти в Бруклине (Нью-Йорк, США).

На счету 31-летнего россиянина, чемпиона UFC в легком весе, 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона— 25 побед и 3 поражения.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/x/673501-khriunov-predlozhil-glave-ufc-provesti-boi-khabiba-nurmagomedova-v-rossii

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