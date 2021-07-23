Хорхе Масвидаль: «Коммунизм - дерьмо. Даже если США даст Кубе миллиард, до народа ничего не дойдет»

Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль снова раскритиковал коммунистический режим на Кубе.

«Есть какие-то сплетни, что США давит экономику Кубы, не дает ей жить санкциями, - говорит Масвидаль на подкасте «Punchin». - Это неправда. А правда в том, что виноваты жадные кубинские политики, все эти коммунисты и диктаторы. Мы даже не отправляем на Кубу деньги (у Масвидаля там родственники - прим. СЭ), потому что ни один доллар не доходит до людей. Все идет государству - медикаменты, деньги, еда, они забирают все.

Даже если США сейчас, сегодня даст Кубе миллиард, ничего не дойдет до людей. Эти деньги пойдут тем людям, что у власти. Они вложат эти деньги в укрепление своей власти, накупят новые танки. На Кубе нет машин скорой помощи, зато у них там целая коллекция гребаного оружия. Я просто хочу, чтобы люди знали, коммунизм - это гребаное дерьмо».

Раннее Масвидаль поддержал идущие на Кубе с 11 июля протесты и назвал коммунистический режим «машиной-убийцей».