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Руслан Проводников: «Когда мне позвонили и предложили бой с Багаутиновым, меня это вдохновило»

21:07
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Бывший чемпион WBO в первом полусреднем весе Руслан Проводников прокомментировал недавно анонсированный бой против бойца ММА Али Багаутинова.

«Когда мне позвонили и предложили бой, я согласился, — сказал Проводников на пресс-конференции OPEN FC. — Мне это понравилось. Я не удивился, не испугался. Я не из тех бойцов, ребята. Вы видели, против кого я дрался. Я выходил с ребятами, которые не только могли дать сдачу, но они могли дать настолько, что ты своими ногами не выйдешь».

«Я с огромным уважением отношусь к Али Багаутинову. Прежде всего, он хороший человек, спортсмен, поэтому... Еще раз хочу сказать, что когда мне позвонили и предложили бой, меня это вдохновило».

Бой между Проводниковым и Багаутиновым пройдет по правилам бокса. За плечами экс-претендента на титул UFC в наилегчайшем весе два победных боя в боксе. У Проводникова — 25 побед и 5 поражений.

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