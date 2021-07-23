Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль считает вождя кубинской революции, бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро куском дерьма. Об этом он заявил во время блиц-викторины для YouTube-канала «Punchin' In«.

Ведущий: «Я буду называть тебе имя, а ты должен реагировать короткой характеристикой. Кимбо Слайс?»

Хорхе Масвидаль: «Гребаный зверь. Самец».

Ведущий: «Фидель Кастро?»

Хорхе Масвидаль: «Фидель? Кусок дерьма».

Ранее Масвидаль поддержал идущие на Кубе с 11 июля протесты и назвал коммунистический режим «машиной-убийцей».