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Хорхе Масвидаль: «Фидель Кастро — кусок дерьма»

18:04
Хорхе Масвидаль. Фото Instagram
Хорхе Масвидаль. Фото Instagram
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Боец полусреднего веса UFC Хорхе Масвидаль считает вождя кубинской революции, бывшего премьер-министра Кубы Фиделя Кастро куском дерьма. Об этом он заявил во время блиц-викторины для YouTube-канала «Punchin' In«.

Ведущий: «Я буду называть тебе имя, а ты должен реагировать короткой характеристикой. Кимбо Слайс?»

Хорхе Масвидаль: «Гребаный зверь. Самец».

Ведущий: «Фидель Кастро?»

Хорхе Масвидаль: «Фидель? Кусок дерьма».

Ранее Масвидаль поддержал идущие на Кубе с 11 июля протесты и назвал коммунистический режим «машиной-убийцей».

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Никита Горшенин все материалы автора

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