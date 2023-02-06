Хавьер Мендес назвал трех величайших тяжеловесов в истории

Главный тренер зала AKA Хавьер Мендес считает, что Федор Емельяненко (40-7), Даниэль Кормье (22-3) и Кейн Веласкес (14-3) — лучшие тяжеловесы в истории MMA.

«Когда Федор терроризировал всех и при этом его никто не мог победить — вот тогда ему стоило завершить карьеру, на мой взгляд, — сказал Мендес «СЭ». — Видимо, Федор слишком уж любит драться. Его все равно будут считать величайшим бойцом всех времен, но он мог бы сделать то же, что сделал Хабиб.

Если говорить о тяжелом дивизионе, то Федор — номер один, Кейн Веласкес — номер два, Даниэль Кормье — номер три. Если исходить из того, чего они достигли вообще... «Ди Си» и в полутяжелый вес спускался, и в тяжелом дрался. Так что тут знак вопроса. Если смотреть с этой позиции, то на первое место претендуют и Федор, и Кормье. Два пояса Кормье в полутяжелом и тяжелом дивизионе впечатляют. А Кейн в обоих рейтингах занял бы второе место. Я это так вижу».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.