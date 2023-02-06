Диего Санчес бросил вызов братьям Диас: «Я уже побеждал Ника в UFC»

Бывший боец UFC, 41-летний ветеран Диего Санчес (30-14) заявил, что хочет провести бой с Ником Диасом (26-10) или Нейтом Диасом (21-13).

«Я хочу получить еще один бой с легендой. Вот почему я хочу бой с Ником Диасом или Нейтом Диасом, — сказал Санчес MiddleEasy. — Я уже побеждал Ника в UFC, так что это был бы хороший матч-реванш, хорошая сюжетная линия. Если Нейт захочет подраться, я бы с удовольствием принял это предложение. Он пытается заработать большие деньги на поединке с Джейком Полом или Флойдом Мейвезером. Он пытается просто заработать деньги. Я уважаю его за это. Мы все пытаемся заработать деньги, и по этой же причине я хочу драться с Ником, потому что у него большая аудитория, у него есть так называемая «армия Ника Диаса».

Санчес победил Ника Диаса решением судей в 2005 году в финале The Ultimate Fighter 2.