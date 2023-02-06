Магомед Исмаилов: «Желаю Федору счастливой жизни, у него за плечами целая эпоха ММА»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) прокомментировал завершение карьеры Федора Емельяненко (40-7).

«Федор, к сожалению, проиграл свой последний бой в ММА, — написал Исмаилов в соцсетях. — Что изменилось? Ничего! Федор остается Федором. Его навыков и понимания этого спорта достаточно, чтобы его ученик победил Бейдера! Но его тело и возраст мешают ему самому одержать над ним победу!

Желаю Федору счастливой жизни, у него за плечами целая эпоха ММА, можно не оборачиваться».

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.