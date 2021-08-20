Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Харитонов оказался тяжелее Конго почти на 8 кг

01:50
Чейк Конго и Сергей Харитонов. Фото Twitter
Чейк Конго и Сергей Харитонов. Фото Twitter

В Су-Фоллс (Южная Дакота, США) прошло взвешивание перед турниром Bellator 265. В главном бою там встретятся тяжеловесы — Чейк Конго из Франции и россиянин Сергей Харитонов.

Конго на взвешивании показал 112 кг, а Харитонов — 119,7 кг. Турнир Bellator 265 пройдет в ночь на 21 августа.

На счету 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Озвучена неофициальная версия об обнаруженном теле девочки в Тюмени
Москвич вывозил дочь на отдых и там насиловал ее
Что происходит на границе Таджикистана и Афганистана после смены власти в Кабуле
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд