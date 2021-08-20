Харитонов оказался тяжелее Конго почти на 8 кг

В Су-Фоллс (Южная Дакота, США) прошло взвешивание перед турниром Bellator 265. В главном бою там встретятся тяжеловесы — Чейк Конго из Франции и россиянин Сергей Харитонов.

Конго на взвешивании показал 112 кг, а Харитонов — 119,7 кг. Турнир Bellator 265 пройдет в ночь на 21 августа.

На счету 46-летнего Конго 30 побед, 11 поражений и 2 ничьи в ММА. У 41-летнего Харитонова 32 победы и 8 поражений.