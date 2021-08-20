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Усман Нурмагомедов поднялся на 6-е место в рейтинге Bellator

03:12
Обновленный рейтинг бойцов Bellator.
Обновленный рейтинг бойцов Bellator.
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Bellator опубликовала обновленный рейтинг бойцов в легкой весовой категории. В первой десятке произошло лишь одно изменение.

Российский боец Усман Нурмагомедов поднялся с 7-й на 6-ю строчку. Он имеет беспроигрышную серию — 13-0. Усман обошел в списке 32-летнего американца Майлса Джури.

На турнире Bellator 263, состоявшемся 31 июля, Усман Нурмагомедов техническим нокаутом победил Мэнни Муро.

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Евгений Козинов все материалы автора

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