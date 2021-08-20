Усман Нурмагомедов поднялся на 6-е место в рейтинге Bellator

Bellator опубликовала обновленный рейтинг бойцов в легкой весовой категории. В первой десятке произошло лишь одно изменение.

Российский боец Усман Нурмагомедов поднялся с 7-й на 6-ю строчку. Он имеет беспроигрышную серию — 13-0. Усман обошел в списке 32-летнего американца Майлса Джури.

На турнире Bellator 263, состоявшемся 31 июля, Усман Нурмагомедов техническим нокаутом победил Мэнни Муро.