Харитонов может провести бой против Вердума

Российский боец Сергей Харитонов рассказал, что может провести поединок по правилам ММА против бразильца Фабрисио Вердума.

«Мне предложили бой с Вердумом [в Eagle FC]. У них должен был быть турнир весной в одной и арабских стран. Но перенеслось», — приводит ТАСС слова Харитонова.

Россиянин добавил, что турнир может состояться.

Ранее президент Eagle FC Шамиль Завуров сообщал, что организация приостановила проведение турниров.

Харитонов одержал победу над Вердумом в 2005 году на турнире организации Pride единогласным решением судей. В активе 42-летнего россиянина 32 победы и 8 поражений. Еще 2 боя были признаны несостоявшимися.