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Сегодня, 17:04

Чад Мендес: «Оппозиция Хабиба была не лучшей, но у меня нет сомнений, что он перемолол бы и всех лучших»

Чад Мендес объяснил, почему включает Хабиба в тройку величайших бойцов в истории ММА
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший претендент на пояс UFC в полулегком весе Чад Мендес объяснил, почему включает Хабиба Нурмагомедова в тройку величайших бойцов в истории ММА.

«Три величайших в истории ММА? Это трудный вопрос... Но очевидно, что Джонс, этот парень — чудо природы. Его структура тела сыграла в этом большую роль, его ментальность, уверенность в себе. Я бы включил Волкановски тоже. Он боец новой волны, но парень просто побил всех, кого перед ним поставили. В полулегком весе. Даже с Исламом... Я думаю, мы никогда бы не увидели Хабиба на спине в такой позиции. И Хабибу определенно, тоже место в этой тройке.

Да, может быть, у него не была сплошь лучшая оппозиция, но есть ли у меня какие-то сомнения, что он побил бы такую оппозицию? Абсолютно нет. Он бы перемолол и такую бы оппозицию. Он один из тех бойцов, которые 1) чрезвычайно сильные физически 2) есть дух идти от гонга до гонга, никогда не замедляться и не останавливаться 3) его работа сверху в партере — вот так держать и мучить людей... На мой взгляд, это один из самых беспощадных стилей ведения боя. Ты можешь быть лучшим ударником в мире, но как только он тебя переведет — это другая игра. Его способность диктовать направление, куда пойдет бой — всем было бы тяжело выиграть у него. Я думаю, он один из величайших».

Нурмагомедов закончил карьеру в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов
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