Российский боец Сергей Калинин рассказал, в чем сила Дацика

Российский боец Сергей Калинин рассказал, как может пройти бой Вячеслава Дацика с американцем Кевином Джонсоном.

«Здесь все зависит от самих бойцов, но сколько раз Дацик доказывал, что его ярость может перебить любого профессионала. Нокаутер, панчер — он всегда опасен в любом случае. А Дацик таким и является», — приводит слова Калинина РЕН ТВ.

Поединок Дацика и Джонсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет на арене «Динамо» в Москве. Прямую трансляцию турнира смотрите в прямом эфире РЕН ТВ вечером 31 марта.