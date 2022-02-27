«Мы с тобой, легенда Джон Джонс». Хамзат Чимаев поддержал Джона Джонса

Непобежденный боец UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (10-0) опубликовал сообщение в поддержку бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1), который недавно сообщил, что от него окончательно ушла невеста и мать троих его детей.

«Мы с тобой, легенда Джон Джонс», — написал Чимаев в Twitter.

Таким образом Чимаев решил поддержать Джонса в тяжелый период его жизни.

«Моя невеста ушла от меня примерно два месяца назад, — написал Джонс в Twitter 24 февраля. — Сегодня она окончательно решила, что не вернется ко мне. Если вы ненавидите Джона Джонса, то поднимите бокалы. Я чувствую себя дерьмом».

23 февраля в интернете появилось видео задержания Джонса, которое произошло 24 сентября 2021 года. Момент задержания Джонса фиксировался на камеру офицера полиции. Во время ареста боец оскорблял сотрудников полиции и бился головой об патрульную машину. Джонс был задержан по обвинению в домашнем насилии. В тот же день его выпустили из-под заключения под залог.