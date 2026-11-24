Орлов раскритиковал игру Осипенко за «Динамо»: «Медленный, сколько голов по его вине было...»

Комментатор Геннадий Орлов поделился с «СЭ» мнением об игре защитника «Динамо» Максима Осипенко.

В конце первого тайма матча 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) футболист получил красную карточку за фол последней надежды на нападающем «быков» Джоне Кордобе.

«Когда Карпин возглавил «Динамо», он начал строить там свои порядки. Привез туда двух своих игроков: Осипенко и Глебова. Что это за футболисты? Осипенко — медленный. Как он играет в обороне? Сколько голов по его вине было...», — сказал Орлов «СЭ».

Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» 20 февраля 2025 года. Осипенко присоединился к команде 17 июня того же года. Валерий Карпин возглавлял бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.

В сезоне-2026/27 Осипенко принял участие в 15 матчах «Динамо» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.