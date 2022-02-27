Вандерфорд впервые рассказал, как себя чувствует после поражения от Мусаси

Остин Вандерфорд (11-0) выступил с заявлением после поражения в титульном поединке от Гегарда Мусаси (49-7) 25 февраля на турнире Bellator 275. Американский боец признался, что не намерен отчаиваться,а, напротив, мотивирован вернуться в зал.

«Будь скромным после побед и поражений, — написал Вандерфорд в Instagram. — Поздравляю Мусаси с заслуженной победой. Прошлая ночь была не моей, но я благодарен [такому исходу], потому что он сделает меня сильнее. Спасибо моим друзьям, семье и поклонникам, которые поддерживают меня! Вернемся сильнее, чем когда-либо. Спасибо моей команде, товарищам и тренерам в ATT — лучшему залу в мире. И последнее, но самое главное: спасибо моей любящей жене Пейдж, которая всегда со мной. Я в порядке и мотивирован вернуться в зал».

Вандерфорд проиграл Мусаси в первом раунде техническим нокаутом. Это поражение стало первым в карьере Вандерфорда.

(Давид Хачатрян)