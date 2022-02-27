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Сегодня, 18:50

Соннен: «Махачев должен получить титульный бой»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что Ислам Махачев (22-1) выигрывает оппонентов в такой же доминирующей манере, как Хабиб Нурмагомедов (29-0). При этом Соннен уверен, что Махачев должен получить титульный шанс.

«Кто, кроме Хабиба, так доминировал над соперниками? Обычно Бобби Грина не переводят на землю, не удерживают там, не финишируют. Все это сегодня произошло с ним меньше чем за раунд. Сейчас мы наблюдаем за доминированием, которое видели лишь у Хабиба. Дело не в том, что Бобби не так хорош, как мы думали. Дело в том, что Ислам лучше, чем мы думали. Махачев должен получить титульный бой», — сказал Соннен в подкасте на своем YouTube-канале.

Махачев победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Россиянин выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев
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