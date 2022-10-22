Хамзат Чимаев и Абубакар Нурмагомедов подрались в зале во время турнира UFC 280

Во время турнира UFC 280, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ), в зале «Этихад Арены» произошла драка между россиянином Абубакаром Нурмагомедовым и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает корреспондент «СЭ» Илья Андреев. Потасовка произошла после поединка Ислама Махачева и Чарльза Оливейры.

Охрана разняла Нурмагомедова и Чимаева, после чего бойцов отвели друг от друга, но они продолжили словесную перепалку.

Абубакар Нурмагомедов выступал на турнире UFC 280, он победил другого представителя России Гаджи Омаргаджиева в андеркарде единогласным решением судей. Чимаев посетил мероприятие в качестве зрителя.