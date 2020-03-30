Хабиб заявил, что UFC ищет другого соперника для Фергюсона

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой с Тони Фергюсоном под угрозой из-за пандемии коронавируса. По словам Нурмагомедова, поединок может не состояться, поскольку он не может покинуть Россию из-за карантина.

— До меня сейчас дошла информация, что UFC готовит турнир, на котором я должен выступать, что хочет провести его в США, — сказал в прямом эфире в Instagram Нурмагомедов. — В данный момент я не могу ни выехать из России, ни въехать в Америку. Сейчас идут переговоры о том, что турнир проведут без меня, если я не смогу принять в нем участие. Пожалуйста, пускай организуют, пусть делают это по законам страны, в которой хотят провести соревнование. Я — сторонник того, чтобы бойцы выполняли контракты, могли платить по счетам. Знаю, какие проблемы у многих бойцов. Как мне стало известно, UFC даже ищет соперника для Тони Фергюсона, поскольку я не могу приехать на турнир. Я нахожусь здесь не по своей воле. По моей вине бой не срывается, я готов драться в любом месте и в любое время, даже сейчас продолжаю тренироваться. Просто назовите дату и время. Однако есть вещи, которые зависят не только от нас.