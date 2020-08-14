Хабиб сравнил Макгрегора и Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Москве рассказал о бое с Джастином Гэтжи и сравнил его ударную технику с Конором Макгрегором. Бой между ними запланирован на 24 октября и должен пройти на бойцовском острове в Абу-Даби.

— Перед боем с Барбозой говорили, что он мой самый неудобный соперник, потом тоже самое говорили перед боем с Конором, потом с Порье, — сказал Нурмагомедов, — Про Яквинту не успели так сказать, потому что мне бой дали за несколько часов. Я с пониманием к этому отношусь, журналистам же надо что-то говорить, к бою интерес подогревать. Но я отчасти согласен, Гэтжи — очень хороший боец, если бы был плохим — не дрался бы за пояс. Лучше ли он в стойке, чем Конор? Я думаю, нет. Мой бойцовский IQ говорит мне, что Конор в стойке лучше, чем Гэтжи. (Михаил Потапов)