Хабиб пошутил о встрече с Даной Уайтом, выложив фрагмент из «Кавказской пленницы»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выложил у себя в Instagram шуточный ролик, посвященный его встрече с главой организации Даной Уайтом.

Боец выложил фрагмент фильма «Кавказская пленница», в котором глава райкомхоза Саахов договаривается с дядей главной героини о ее похищении. На лицо Саахова наложено изображение Уайта, в роли дяди выступает Хабиб Нурмагомедов.

Ранее Дана Уайт встретился с Нурмагомедовым на турнире в ОАЭ. Президент лиги заявлял, что намерен обсудить с Хабибом вопрос о его возвращении в спорт. Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.