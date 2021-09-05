Хабиб объяснил, почему Роналду превосходит Месси: «Такого феномена еще не было в футболе»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью журналистам после турнира EFC 40 поделился мнением насчет того, почему считает Криштиану Роналду более великим футболистом, чем Лионеля Месси.

— Вы же считаете, что Роналду круче Месси?

— Да, я так считаю.

— А почему?

— Месси тоже очень хорошо играет — он один из лучших за всю историю. Мне кажется, что по игре они примерно равны. Но вот харизмы у Криштиану больше.

— А Криштиану или Зубастик?

— (Смеется) Мое детство — это Зубастик. Давайте обоих выберем. Я всю жизнь смотрел Зубастика, когда он играл в 1998-м, 2000-м, 2003-м. Даже когда мне 6-7 лет было. У него пика особого не было из-за постоянных травм. Может, с 1996-го до 2005-й. В 2005-м он уже закончился. Считай, что он играл где-то 8-9 лет. Это было очень интересно, но Криштиану уже 17 лет на вершине. Еще в 2004 году он играл в финале Евро, был там одним из лучших. Сейчас 2021-й, а он до сих пор забивает. Такого феномена еще не было в футболе. А Месси когда начал? В 2005-2006? Даже позже.

— В 2007-м он забил тот самый гол «Хетафе» — в стиле Марадоны, когда обвел пятерых.

— Но в 2007-м он же не выиграл [Лигу чемпионов]. В 2007-м «Милан» выиграл. А в 2005-м кто выиграл?

— «Ливерпуль».

— А в 2006-м?

— «Барселона».

— Ну, Месси же там ни при чем был?

— Совершенно ни при чем был. Там был другой человек [Роналдиньо].

— В 2009-м же Барселона выиграла.

— Да, в Риме.

— Вот я и считаю, что Месси на пике где-то 12 лет, а Криштиану 17 — разные уровни. По-разному можно судить. Есть люди, которые сравнивают Месси и Роналду, «Реал» и «Барсу», «Мерседес» и BMV. Мое личное мнение — Криштиану круче.