Хабиб раскрыл подробности разговора с Роналду: «Он сказал, что в Италии ему скучно»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира EFC 40, почему Криштиану Роналду решил перейти из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

— Криштиану Роналду вам еще месяц назад сообщил о переходе в «Манчестер Юнайтед». А можете подробнее рассказать об этом диалоге? И не было желания посоветовать ему вернуться в «Реал»?

— Как-то личный разговор раскрывать тоже не хочется. Он говорил, что ему скучно в Италии, что он хотел бы перейти в Англию. Ну, реально, для меня тоже, когда я смотрю итальянские матчи, ну... я не такой фан. Вот английские матчи я могу и не переключать. Там любая команда может дать зрелище.