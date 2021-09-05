Хабиб назвал свой топ-3 самых сумасшедших матчей в истории футбола

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира EFC 40, какие футбольные матчи считает лучшими из тех, которые видел.

— Вы называли самым сумасшедшим матчем в истории футбола четвертьфинал «Манчестер» — «Реал» 4:3.

— Да.

— Какие матчи включили бы в топ-3?

— «Ливерпуль» — «Милан» в 2005 году. Я его смотрел на море, там был большой экран. «Манчестер» — «Реал» в 2003 году. Еще для меня по накалу очень интересным и интригующим получился финал чемпионата мира 2006 года, когда Франция проиграла Италии по пенальти, а Зидан красную карточку получил.