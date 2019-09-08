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Хабиб общался с отцом, пока держал Порье в первом раунде боя

00:10
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото 1tv.ru
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Фото 1tv.ru
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов во время первого раунда боя против Дастина Порье успел пообщаться с отцом. Они обменялись несколькими фразами, когда россиянин отправил соперника в партер. Пока дагестанец боролся, он общался с Абдулманапом, который вместе с командой находился как раз в этом месте за клеткой и давал ему советы.

Россиянин одержал досрочную победу в третьем раунде поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби и стал единственным чемпионом UFC в легком весе. На его счету 28 побед в 28 боях.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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