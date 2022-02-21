Хабиб — о том, счастлив ли он: «Моментами да, моментами нет»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе стрима для Instagram «Gorilla Fighting Energy» рассказал, считает ли он себя счастливым человеком.

— Ты счастлив?

— Моментами да, моментами нет. Только моментами. Постоянно ты не можешь быть в одном состоянии, счастье оно приходит, где-то падает, где-то оно поднимается. Так что... в некоторых моментах я счастлив, в некоторых несчастлив.

Хабиб провел последний поединок в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби. Дагестанский боец закончил карьеру с непобежденным рекордом 29-0.