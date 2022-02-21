Хабиб: «Сила в том, чтобы верить в то, что Бог един»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в ходе стрима для Instagram «Gorilla Fighting Energy» ответил на вопрос, в чем сила.

— В чем сила, Хабиб?

— Смотря, в каком формате ты задаешь вопрос. В этой жизни?

— Да, конечно.

— Есть же 8 миллиардов людей, из них очень малое количество верит, что Бог един. А я считаю, что это правильно — верить, что Всевышний он может быть только один, и только его мы можем о чем-то просить, жаловаться, говорить. Во всей мирской суете знать, что Бог един, и что все случается — это от него — в этом и есть сила. А так — человек может сказать, что в деньгах сила. Другой скажет — нет, есть есть власть, вот власть — и есть сила. А кто-то может сказать — вот я ни от кого не зависим, пусть я не такой богатый и знаменитый, но у меня есть свое, и я от никого не завишу. Вот в свободе и есть сила. Люди же разные есть. В моем понимании, верить в одного Бога — и есть сила. Мы же никем не были, потом Всевышний нас создал в чреве матери, у нас появился слух, чувства, глаза, ноги, руки. Откуда все это могло появиться? Вот в этом понимании и есть сила.

Хабиб провел последний поединок в октябре 2020-го, победив удушающим приемом Джастина Гэтжи на UFC 254 в Абу-Даби. Дагестанский боец закончил карьеру с непобежденным рекордом 29-0.