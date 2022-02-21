Хабиб: «Никакой недооценки Бобби Грина у нас нет. Хорошо защищается от проходов, крепкий боец»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смену соперника у своего друга и партнера по залу Ислама Махачева.

«Плохо, что Ислам не подрался с Бенилом, нам очень хотелось этого боя, чтобы мы могли сказать людям, что вот боец с 7 победами подряд, и мы его прошли, — сказал Нурмагомедов на стриме для Instagram-канала «Gorilla Fighting Energy». — А до него — еще девятерых прошли. Но у Бенила очень серьезная травма, пусть восстанавливается, желаем ему выздоровления. Думаю, они еще подерутся с Исламом.

Бобби Грин крепкий боец, у него очень большой опыт, хорошо защищается от проходов в ноги. Он недавно подрался, в хорошей форме. Это не то чтобы ему дали, а он не в форме. То, что придется весогонку еще раз проходить, но и тут он грамотно поступил, попросил: «Если хотите, чтобы я подрался, дайте мне 160 фунтов, чтобы много не гонять».

В физической форме он сейчас, по-любому, хорошей. Мы видели, что девять дней назад он выиграл у хорошего, крепкого ударника. С нашей стороны никакой недооценки Бобби Грина нет. Мы с Исламом много обсуждали, смотрели его бои. Думаю, не должно быть недооценки, он очень интересный, психологически устойчивый, крепкий парень".

Махачев и Грин подерутся в главном событии вечера UFC Vegas 49 в ночь на 27 февраля.