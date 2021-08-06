Хабиб высказался об идее проведения боя между Яном и Сехудо в России

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал желание Генри Сехудо подраться с Петром Яном в России.

«Считаю, что очень хороший бой. Сейчас Ян на пике в отличии от Сехудо, которому 35 лет. Не думаю, что это является пиковым возрастом для весовой категории до 61 кг. Если заплатят Сехудо, то это будет громкий бой для России», — сказал Хабиб «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке после турнира EFC 38.

В подкасте Майка Тайсона Генри Сехудо заявил Хабибу, что готов подраться с Петром Яном в России, если ему предложат хорошую сумму.

Сехудо официально завершил карьеру в мае прошлого года после досрочной победы над Домиником Крузом. Сехудо ушел в отставку будучи чемпионом UFC в легчайшем весе. Пояс стал вакантным, и он достался Петру Яну после победы над Жозе Альдо.

30 октября Ян проведет титульный матч-реванш с Алджамейном Стерлингом, которому он случайным образом уступил в виду нанесения запрещенного удара коленом в голову. Россиянина дисквалифицировали, и в связи с этим американец стал новым чемпионом легчайшего дивизиона.