Боец Т-34 о поединке с Дациком: «Ветерана надо отправить на пенсию»

Боец Даниял Т-34 Эльбаев заявил, что планирует «отправить на пенсию» своего следующего соперника Вячеслава Дацика. Спортсмен добавил, что 13 августа, когда соперники встретятся на ринге, он собирается идти только вперед и будет бить противника, пока тот не упадет.

«Я не строю планы. Когда выхожу на ринг, импровизирую. Иду вперед обычно», — цитирует РЕН ТВ Эльбаева.

Своего оппонента он и вовсе считает «ветераном».

«Соперник как соперник, ничего нового. Просто один момент мне не нравится — что он староват. Ветеранов надо на пенсию отправить, а то он разболтался в соцсетях», — добавил Т-34.

Герои «Бойцовского клуба РЕН ТВ» готовятся вернуться на ринг в пятницу, 13 августа. Турнир состоится на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Начало турнира — в 23.00 (мск).

Кроме Т-34 и Дацика на ринг выйдут блогер и боец Артем Тарасов и Тайсон Дижон («африканский Тайсон»), звезда силового экстрима нулевых Брюс Хлебников и обладатель титула «Самый большой бицепс России» Денис Вильданов. В главном бою вечера встретятся россиянин Виталий Кудухов и экс-чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA из Панамы Гильермо Джонс.