Хабибу предложили интервью, где журналист будет наносить по нему удары

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился участвовать в проекте Sputnik Кыргызстан «Разговор на кулаках».

Суть проекта заключается в том, что шеф-редактор берет интервью у знаменитостей, одновременно боксируя с ними. Разрешены только удары по корпусу, так как с капой во рту невозможно провести беседу.

«Я вроде бы закончил разговор на кулаках. Сейчас через микрофон общаюсь. Не хочу, чтобы меня били. Я сам предпочитаю бить людей внутри октагона, ринга. Не думаю, что разговор на кулаках со мной может оказаться для кого-то хорошей идеей», — шуточно отреагировал Хабиб на пресс-конференции в Бишкеке после турнира EFC 38.

Непобежденный Хабиб (29 побед) был почетным гостем турнира своей лиги Eagle Fighting Championship (EFC), который проходил 3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате.