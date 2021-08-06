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Хабибу предложили интервью, где журналист будет наносить по нему удары

17:02
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не согласился участвовать в проекте Sputnik Кыргызстан «Разговор на кулаках».

Суть проекта заключается в том, что шеф-редактор берет интервью у знаменитостей, одновременно боксируя с ними. Разрешены только удары по корпусу, так как с капой во рту невозможно провести беседу.

«Я вроде бы закончил разговор на кулаках. Сейчас через микрофон общаюсь. Не хочу, чтобы меня били. Я сам предпочитаю бить людей внутри октагона, ринга. Не думаю, что разговор на кулаках со мной может оказаться для кого-то хорошей идеей», — шуточно отреагировал Хабиб на пресс-конференции в Бишкеке после турнира EFC 38.

Непобежденный Хабиб (29 побед) был почетным гостем турнира своей лиги Eagle Fighting Championship (EFC), который проходил 3 августа на берегу озера Иссык-Куль в Чолпон-Ате.

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Рустам Имамов все материалы автора

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